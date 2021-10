Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung im Bus

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 17.15 Uhr in einem Linienbus in Gotha im Bereich der Erfurter Landstraße zu einem Streit. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen spitze sich das Wortgefecht derart zu, dass es letztlich zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 30-Jährigen (tunesisch) und dem 33-Jährigen (deutsch) kam. Der 33 Jahre alte Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Er war zum Tatzeitpunkt offenbar erheblich alkoholisiert. Den Täter erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (db)

