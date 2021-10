Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Dachs

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 19-Jähriger war letzte Nacht mit seinem VW auf der B88 von Wutha-Farnroda kommend in Richtung Eisenach unterwegs, als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn querte. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision mit dem Tier, welches an der Unfallstelle verendete. Hierbei entstand am Fahrzeug leichter Sachschaden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell