Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei ermittelt derzeit nach einem Diebstahl aus einer Wohnung in der Junkerstraße. Heute, zwischen 07.20 Uhr und 09.00 gelangte der Unbekannte gewaltsam in die Wohnung, durchsuchte die Räume und entwendete eine hochwertige Uhr sowie ein Parfum im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0227428/2021) zu melden. (db)

