Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrerin gestürzt

Eisenach (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 10.30 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 81 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Zeppelinstraße, als ein Fahrzeug an ihr vorbei fuhr und die Hupe betätigte. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des überholenden Fahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0225343/2021) entgegen. (db)

