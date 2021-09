Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bauzaun beschädigt

Arnstadt (ots)

Hinweise einer Sachbeschädigung an drei Bauzaunfeldern, sind die Polizeibeamten am Dienstsagabend gegen 20:00 Uhr im Schlosspark in Arnstadt nachgegangen. Die Zaunfelder wurden derart verbogen, dass sie als Absperrung nicht mehr gebraucht werden können. Eine Zeugin meldete der Polizei den Sachverhalt. Zudem wurde bekannt, dass sich kurz vor der Tat einige Jugendliche an der Baustelle aufhielten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 21372365, mit der Polizei Ilmenau in Verbindung zu setzen.(rk)

