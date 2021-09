Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss gefahren

Wutha-Farnroda (ots)

Am Dienstag gegen 07.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eisenach einen Skoda in Wutha-Farnroda am Rotberg. Ein Drogenvortest bei der Fahrerin verlief positiv, sodass bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, kommen auf die 27-Jährige ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein empfindliches Bußgeld zu. (tr)

