Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Carport abgebrannt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Kurz vor 02.00 Uhr erhielt die Gothaer Polizei in der zurückliegenden Nacht die Information von einem Brandgeschehen in der Otterbachstraße. Am Einsatzort zeigte sich, dass das Carport und die Garage eines Einfamilienhauses in Brand geraten war. Die Feuerwehr löschte das Feuer, jedoch entstand an den Anbauten sowie dem Fahrzeug in der Garage ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig an. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell