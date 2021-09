Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkohol

Nesse-Apfelstädt / LK Gotha (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr übersah ein 70jähriger VW-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Apfelstädt einen hinter dem Fahrzeug parkenden Toyota. Der Fahrer verursachte an dem Toyota einen Schaden von 1.000 Euro und fuhr anschließend davon. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift auf und stellten fest, dass er alkoholisiert war. Ein Test ergab 1,07 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (ri)

