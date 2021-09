Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glück im Unglück

Schwabhausen / LK Gotha (ots)

... hatte ein VW-Fahrer am Freitag gegen 13:00 Uhr auf der B247 zwischen Ohrdruf und Schwabhausen. In voller Fahrt löste sich plötzlich das linke Vorderrad und rollte in den Gegenverkehr. Hier kollidierte es mit einem Toyota und einem Lkw. Der VW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug im Straßengraben zum Stehen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell