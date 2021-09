Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Wohnmobils nach technischem Defekt

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In Georgenthal kam es in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz zu einem Brand eines Wohnmobils der Marke Peugeot. Der 58-Jährige Halter gab an, dass es plötzlich unter dem Fahrersitz zu einem Kurzschluss an der Aufbaubatterie kam und verstaute Gegenstände Feuer fingen. Der Geschädigte erlitt leichte Verbrennungen und wurde durch einen Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus Friedrichroda eingeliefert. An dem Wohnmobil entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und musste abgeschleppt werden.(rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell