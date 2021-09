Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Parkplatzunfall

Gotha (ots)

In Gotha kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bürgeraue am Mittwoch gegen 11:00 Uhr zu einem Einparkunfall. Ein 34-Jähriger Dacia-Fahrer stieß beim seitlichen Einparken gegen einen geparkten Skoda, sodass es zu einem geringen unfallbedingten Sachschaden gekommen ist. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.(rz)

