Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Eisenach (ots)

Am Mittwoch befuhr zur Mittagszeit ein 57-Jähriger mit seinem Toyota die Gothaer Straße in Richtung Eisenacher Innenstadt aus Richtung Wutha-Farnroda kommend. An der Einfahrt zu einem Lebensmittelmarkt musste der Toyota-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende Golf-Fahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr dem Toyota auf. Bei dem Auffahrunfall wurde die 91-Jährige Beifahrerin im VW Golf leicht verletzt. Das Verursacherfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Gegen den 76-Jährigen Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(rz)

