Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlagstock bei einer Verkehrskontrolle aufgefunden

Arnstadt (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde am Mittwoch ein 34-Jähriger Audifahrer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Kontrolle der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers verlief ohne Beanstandungen. Jedoch erblickten die kontrollierenden Polizeibeamten einen Teleskopschlagstock im Fußraum des Audis. Der Gegenstand wurde vor Ort sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz verantworten.(rz)

