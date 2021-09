Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf einem E-Scooter

Eisenach (ots)

Am Mittwochabend wurde durch die Eisenacher Polizei ein E-Scooterfahrer im öffentlichen Straßenverkehr in der Herrenmühlenstraße in Eisenach kontrolliert. An dem E-Scooter war nichts zu beanstanden, jedoch stellten die Polizeibeamten bei dem 32-Jährigen Fahrer fest, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Die Weiterfahrt war damit für den 32-Jährigen beendet. Zur Gerichtsverwertbarkeit wurde bei dem Fahrer im Klinikum Eisenach eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.(rz)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell