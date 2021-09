Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Personen (OTS vom 22.09.2021). Die beiden 12- und 15 Jahre alten Mädchen wurden am Donnerstagmorgen wohlbehalten in Gehren aufgegriffen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der persönlichen Daten liegen nicht mehr vor. Es wird gebeten, auf die Veröffentlichung des Fotos und der Namen zu verzichten.(rz)

