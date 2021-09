Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beifahrerin bei Unfall verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18.20 Uhr in der Christianstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 63-jährige Fahrer eines Peugeot-Transporters missachtete beim Abbiegen in die Oppenheimstraße die Vorfahrt eines 22-jährigen BMW-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde die 23-jährige Beifahrerin des BMW verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (as)

