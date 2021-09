Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Mihla (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20.09.21, 18.00 Uhr und Dienstag, 21.09.21, 09.00 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße Auf dem Eisfeld ein Verteilerkasten des örtlichen Stromversorgers beschädigt. Wer kann Hinweise zum flüchtigen Verursacher oder zum Unfallhergang geben. Die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und nimmt Hinweise unter der Bezugsnummer 0219399/2021 entgegen. (as)

