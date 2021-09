Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf zu Garteneinbrüchen

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 19.09.21, 16.30 Uhr bis Montag, 20.09.21, 08.00 Uhr wurden in einer Gartenanlage in der Kasseler Straße drei Gartenhäuser aufgebrochen. Aus einer Gartenhütte wurden Gegenstände im Gesamtwert mehrerer hundert Euro gestohlen, darunter ein Fernseher der Marke Telefunken, eine Dekupiersäge, eine Wildkamera sowie Kupfergeschirr. Hinweise auf den oder die Täter sowie zum Verbleib der Beute werden bei der PI Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0218321/2021 entgegen genommen. (as)

