Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr wurde ein 42-jähriger Fahrer eines E-Scooter in der Arnstädter Bahnhofstraße angehalten und kontrolliert, da sich an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen befand. Da der Mann auch keinen notwendigen Versicherungsschutz für den E-Roller vorweisen konnte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell