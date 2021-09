Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anzeige wegen Drogenbesitz

Arnstadt (ots)

Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr kontrollierten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen 20-jährigen lettischen Fahrradfahrer in der Arnstädter Straße in Arnstadt. Während der Kontrolle stellten die Beamten in einer mitgeführten Zigarettenschachtel, eine in Zellstoff eingewickelte kristalline Substanz fest. Ein Test der Substanz ergab, dass es sich hierbei um 1,7 Gramm Crystal handelte. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gegen den jungen Mann gefertigt. (dl)

