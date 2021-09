Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fünf Gramm Amphetamin in der Tasche und berauscht am Steuer eines Caddy

Tambach-Dietharz (ots)

Am Freitag wurde durch Beamte der Polizei Gotha ein VW Caddy gestoppt, dieser wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mit dem 43 jährigen Fahrer wurde ein Atemalkoholtest sowie einen Drogen-Vortest durchgeführt. Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 0,40 Promille auf, zudem schlug der Drogen-Vortest auf Amphetamin an. In einer anschließenden Durchsuchung konnten fünf Gramm Amphetamin in der Hosentasche des Fahrers aufgefunden werden. Der Fahrer wurde zwecks Blutentnahme ins Klinikum verbracht. Der Autoschlüssel wurde, zur Unterbindung der Weiterfahrt, durch die Beamten sichergestellt. Ein Bußgeldverfahren, sowie ein Strafverfahren wurden gegen den Fahrer eingeleitet. (as)

