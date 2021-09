Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: ... und plötzlich war da ein Auto

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 22:00 Uhr ereignete sich in Gotha, Uelleber Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 37jährigen PKW Renault Fahrer und einem 24jährigen Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen kam der Radfahrer nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dann stehenden PKW auf der Gegenfahrbahn. Der Radfahrer kam auf der Motorhaube bzw. in der Frontscheibe zum liegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, wo auch seine Verletzungen behandelt wurden. (as)

