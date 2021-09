Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf dem PP eines Verbrauchermarktes

Ilmenau (ots)

Am 18.09.2021 wurde in der Zeit von ca. 10:50 Uhr bis 11:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Ilmenau, Ratsteichstraße, der dort parkende graue Pkw Skoda Karoq durch ein bislang unbekanntes Fzg beschädigt. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Wer Hinweise zum Tatfahrzeug oder dem Fahrer machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Ilmenau!

