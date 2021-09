Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Werra-Suhl-Tal (ots)

Am Freitag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wildecker Straße in Berka/Werra. Im Zeitraum von 13.15 Uhr bis 13.30 Uhr wurde ein geparkter VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 03691-2610 bei der Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer 0216883/2021) zu melden. (tr)

