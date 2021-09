Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 3 Keller aufgebrochen

Arnstadt (ots)

In Arnstadt wurden in der Zeit vom 16.09.2021, 12:00 Uhr, bis 18.09.2021, 11:20 Uhr, in der Lessingstraße in einem Mehrfamilienhaus drei Keller gewaltsam geöffnet. Hier wurden Werkzeuge, eine XBox sowie alkoholische Getränke im Wert von 408 EUR und die Vorhängeschlösser im Wert von 30 EUR entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell