Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: neuwertiger Kleintransporter ausgebrannt

Hohenkirchen (ots)

Am Sonntag gegen 02:00 Uhr kam es in Hohenkirchen, Am Sportplatz zu einem Fahrzeugbrand. Durch einen aufmerksamen Bürger wurde der Brand festgestellt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 50.000,- Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Bandursache aufgenommen. Hinweise bitte unter der Bezugsnummer: 0217684. (as)

