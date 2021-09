Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus mehreren Keller

Ilmenau (ots)

In der Ernst-Abbe-Straße in Ilmenau wurden in der Nacht vom 16.09.2021 bis 17.09.2021, ca. 10:00 Uhr, 6 Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus durch unbekannte Täter aufgeschnitten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten noch nicht alle Besitzer aller Keller erreicht und befragt werden. Der Sachschaden an den Schlössern wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Zur Beute der Täter laufen noch die Ermittlungen. Inhaber von geöffneten Kellerverschlägen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Ilmenau!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell