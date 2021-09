Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Garage eingebrochen

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 03.09.2021 bis 17.09.2021 wurde durch unbekannte Täter versucht ein Motorrad aus einer Garage im Garagenkomplex am Rehestädter Weg in Arnstadt zu entwenden. Dies gelang jedoch nicht. Bei dem Versuch verursachten die Täter Sachschaden an der Maschine in Höhe von ca. 400 EUR.

