Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike vom Zaun geschnitten

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom 16.09.2021, 17:00 Uhr, bis zum 17.09.2021, 05:00 Uhr, wurde in Arnstadt in der Lessingstraße aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike der Marke GIANT, Fanthom E2, in schwarz-türkis, entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloss an einem Stabmattenzaun angeschlossen. Der unbekannte Täter durchtrennt zwei Streben des Zauns und konnte so das Fahrrad mit samt dem Schloss entwenden. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20 EUR. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 3300 EUR geschätzt.

