Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ilmenau (ots)

Am Samstag, 18.09.2021, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit einem Transporter den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Blumenstraße in Ilmenau. Hier kam es zur Kollision mit einem Pfosten der Einkaufwagenbox. Am Fzg. entstand Sachschaden in Höhe von 5000 EUR. Der Sachschaden an dem Pfosten wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Beschlagnahme des Führerscheins.

