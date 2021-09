Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausbrand mit hohem Sachschaden

Eisenach (ots)

Am Samstagmorgen gegen 09.00 Uhr kam es in der Amsdorfstraße zum Brand in einem Einfamilienhaus. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, es wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (tr)

