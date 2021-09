Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen dem 16.09.2021, gegen 17.00 Uhr und dem 17.09.2021, 05.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Pedelec der Marke Giant von Typ Fathom E2 in schwarz-türkiser Farbe. Das Fahrrad war auf einem Hinterhof in der Lessingstraße an einem Gartenzaun angeschlossen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des E-Bikes im Wert von über 3.000 Euro haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0216288/2021). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell