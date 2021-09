Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stromkasten beschädigt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am 29.08.2021, kam es gegen 11.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Stromverteilkasten auf dem Gehweg in der Ziolkowskistraße im Bereich einer dortigen Bank. Jener ist für die Schaltung der angrenzenden Ampelanlage verantwortlich, der entstandene Schaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0199648/2021) entgegen. (db)

