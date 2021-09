Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Waffengesetz - zwei Männer im Gewahrsam

Gotha (ots)

Ein 41-jähriger Amtsbekannter sorgte heute Morgen, gegen 09.00 Uhr in der Eschleber Straße für einen Polizeieinsatz. Der Herr führte eine Schreckschusswaffe mit sich und gab einen Schuss in Richtung einer Hecke ab. Zur gleichen Zeit befanden sich Gothaer Polizisten in unmittelbarer Nähe, die den Herrn entwaffneten. Während der polizeilichen Maßnahme versuchte zudem ein 33 Jahre alter Mann die Amtshandlung zu stören. Beide Personen wurden letztlich zur Dienststelle in Gotha gebracht, sie waren mit deutlich über 1 Promille Atemalkohol erheblich alkoholisiert. Den 41-Jährigen erwartet jetzt ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz. Die beiden Männer konnten die Polizeidienststelle im Laufe des Tages wieder verlassen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell