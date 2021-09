Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - 9-Jähriger verletzt

Eisenach (ots)

Heute Morgen eignete sich gegen 07.00 Uhr in der Langensalzaer Straße ein Verkehrsunfall. Nach aktuellen Erkenntnissen stieß eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem VW mit einem 9-Jährigen zusammen, der die Straße überquerte. Der Junge wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam umgehend in ein Krankenhaus. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es im Bereich zu Verkehrsbehinderungen. (db)

