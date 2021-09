Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug gerät plötzlich in Brand

Unterpörlitz (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen, frühen Abend kam es in der Dorfstraße zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein 61-Jahre alter Mann war seinem Opel unterwegs, als plötzlich Rauch ins Fahrzeuginnere gelangte. Unmittelbar danach waren Flammen aus dem Motorraum ersichtlicht. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten dem PKW gerade noch rechtzeitig verlassen, bevor das Fahrzeug vollständig in Brand geriet. Anwohner versuchten noch größere Schäden abzuwenden, jedoch war der PKW nicht mehr zu retten. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, stand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro zu Buche. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einer technischen Ursache ausgegangen. (db)

