Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hänger umgekippt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es auf der B88 zwischen Wutha-Farnroda und Thal zu einem Verkehrsunfall. Der 62-Jähriger Fahrer eines FIAT verlor einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, da sich der Anhänger offenbar aufschaukelte. Letztlich fiel der Anhänger um und das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nicht. Am Fahrzeug, am Anhänger, an der Leitplanke und einem Verkehrsschild entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Für die Bergung des Anhängers kam es zu Verkehrsbehinderungen. (db)

