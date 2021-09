Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Straßenbahn - Unfallflucht

Gotha (ots)

Gegen 15.35 Uhr ereignete sich gestern am Ekhofplatz ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem PKW in Richtung Bahnhof unterwegs, scherte aus der Fahrzeugkolonne aus und kollidierte während des Wiedereinscherens mit einer entgegenkommenden Straßenbahn. Dabei entstand mutmaßlich ein Schaden am Außenspiegel. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen grauen Ford SUV gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer haben (Tel. 03621-781124/Bezugsnummer 0214088/2021). (db)

