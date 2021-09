Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß zwischen LKW und Fahrrad

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Tag kam es kurz nach 16.00 Uhr in der Unterpörlitzer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38 Jahre alter Fahrer eines LKW stieß während eines Abbiegevorgangs in Richtung Feuerwehr mit einem 12-Jährigen auf einem Fahrrad zusammen. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell