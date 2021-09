Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Massiver Sachschaden - Zeugensuche

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei ermittelt derzeit nach einer Sachbeschädigung mit besonderem Ausmaß. Ein oder mehrere Personen zerstörten in der letzten Nacht insgesamt 16 Glasscheiben an folgenden Straßenbahnhaltestellen: Betha-von-Suttner-Straße, Schöne Aussicht, Coburger Platz, Eschleber Straße, Arndtstraße, Langensalzaer Straße und Bufleber Straße. Der Schaden beläuft sich in Summe auf ca. 16.000 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Hinweise auf den Täter haben und nimmt Informationen unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0213302/2021) entgegen. (db)

