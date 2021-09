Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen dem 12.09.2021, 17.00 Uhr und dem gestrigen Morgen, 11.30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Bertholt-Brecht-Straße. Die Täter entwendeten aus dem Keller ein Mountainbike, ein Damenfahrrad und ein Kinderfahrrad im Gesamtwert von ca. 2.700 Euro. Sachschaden entstand lediglich an einem Vorhängeschloss. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Beutegutes haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0212593/2021). (db)

