Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beschädigung von Wahlplakaten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Ilmenauer Polizei ermittelt derzeit nach der Sachbeschädigung an mehreren Wahlplakaten in der Stadtilmer Straße. Insgesamt rissen Unbekannte mutmaßlich am letzten Wochenende 12 Wahlplakate von den Lichtmasten an denen sie befestigt waren. Die Plakate gehören zu unterschiedlichen Parteien. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0213173/2021) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell