Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Schönau v.d.W. (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 14.50 Uhr in der Gothaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-Jährige und eine 22-Jährige waren auf einer Kawasaki unterwegs, als die 23-Jährige offenbar aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über das Motorrad verlor und in einen Zaun fuhr. Beide Frauen verletzten sich dabei leicht. Am Zaun entstand leichter Schaden und das Motorrad musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. (db)

