Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kanzeluhr gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte entwendeten am gestrigen Tag zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr eine Kanzeluhr aus dem ehemaligen Spital (Kirche) in der Erfurter Straße. Es handelt sich dabei um eine historische Uhr aus dem 18. Jahrhundert bestehend aus vier Sanduhren. Der materielle Wert wurde mit ca. 1.000 Euro angegeben, wobei der ideelle Wert nicht näher beziffert werden konnte. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des besonderen Beuteguts haben (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0212060/2021). (db)

