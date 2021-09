Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen - zwei Kontrolle hintereinander

Ilmenau (ots)

Ein 39-Jähriger war mit seinem VW am gestrigen Abend, gegen 19.10 Uhr auf der Schleusinger Allee unterwegs, als er durch die Polizei kontrolliert wurde. Es zeigte sich, dass er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Es folgte die Blutentnahme im Krankenhaus und die Einleitung eines Verfahrens. Der Fahrzeugschlüssel wurde zunächst an die Halterin des Fahrzeugs übergeben. Als sich die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau dann gegen 20.00 Uhr erneut in der Schleusinger Allee befanden, staunten sie nicht schlecht, als der VW erneut herannahte. Es stellte sich heraus, dass der 39-Jähriger erneut in den Besitz des Schlüssels gelangte und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Es folgten die polizeilichen Maßnahmen und nun wurde der Schlüssel sichergestellt. (db)

