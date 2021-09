Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage

Ingersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen dem 06.09.2021, gegen 17.00 Uhr und dem gestrigen Tag, gegen 12.00 Uhr Zugang zu dem Werkzeugschuppen in einer Gartenparzelle an der Holzbergstraße. Der Täter entwendete ein Reinigungsgerät im Wert von ca. 200 Euro. Sachschaden entstand lediglich an der Sicherung des Tores zum Garten. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0211750/2021) entgegen. (db)

