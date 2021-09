Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Eisenach (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden stoppten Polizeibeamte den Fahrer eines E-Scooters in der Gabelsbergerstraße in Eisenach. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und mit einem Atemalkoholwert von 2,15 Promille unterwegs gewesen ist. Dem 33jährigen Eisenacher wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin muss sich der Mann nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (cw)

