Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Giftköder ausgelegt

Dornheim, Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag legten Unbekannte auf einem Grundstück in der Knießengasse mit Gift gespicktes Gehacktes aus. Der Hund der Bewohner fraß einiges der Giftköder, konnte jedoch aufrgund des schnellen Handelns seiner Besitzer gerettet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere ausgelegte Giftköder in diesem Bereich sind der Polizei nicht bekannt geworden. Dennoch wird um erhöhte Aufmerksamkeit der Bevölkerung gebeten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 03677-301124, Hinweis-Nr. 0211633/2021 entgegen. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell