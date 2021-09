Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

An Freitagabend gegen 20:30 Uhr schloss ein 16-Jähriger sein grau-rotes E-Bike an einer Sitzgelegenheit am Spielplatz in der Marlittstraße an. Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, war das Gefährt verschwunden. Unbekannte hatten das Schloss aufgebrochen und das E-Bike gestohlen. Der Wert des Bikes beläuft sich auf 2.500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 03677-601124, Hinweis-Nr. 0211102/2021 entgegen. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell