Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle und Alkoholfahrt

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Gotha führten am Sonntag zwischen 08.45 Uhr und 10.00 Uhr in der Wechmarer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt vier Verkehrsteilnehmer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h. Als schnellstes Fahrzeug wurde ein Pkw Mitsubishi mit 65 km/h gemessen. Im Rahmen der vorgenannten Geschwindigkeitsmessung wurde der Fahrer eines Pkw Audi verdachtsunabhängig kontrolliert. Hierbei wurde Alkoholgeruch bei dem 44-jährigen Fahrer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml)

